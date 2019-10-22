И РЫБАЛКА И ОХОТА ВСТРЕЧА ДВУХ КАНАЛОВ Часть 3 РЫБЫ НАЛОВИЛИ И РЯБЧИКОВ ДОБЫЛИ

Несмотря на то, что на календаре середина октября, нам всё таки удалось найти активного окуня. И мы неплохо оторвались с поплавочной удочкой по полосатикам. А ещё, прогулявшись по лесу, добыл рябцов. Значит сегодня вечером нас ждёт ЦАРСКИЙ ужин !!! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!