Эксперты ОНФ подвели первые итоги кампании по финансовому просвещению старшего поколения «Расскажи бабушке»

Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За права заемщиков» и Ассоциации развития финансовой грамотности подвели первые итоги социальной кампании по финансовому просвещению старшего поколения «Расскажи бабушке». Как сообщила на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, за первые две недели акция проведена в 39 регионах, информационную поддержку инициативе общественников оказывают местные телеканалы, вузы и органы исполнительной власти.

Суть акции в том, чтобы молодые люди делились со старшим поколением информацией, которая в доступной и понятной форме объясняет основные правила финансовой безопасности. Памятки, позволяющие распознать мошенников, и инструкции, куда следует обратиться за помощью потребителям финансовых услуг, собраны на сайте кампании. Кроме того, эксперты Народного фронта записали видеоролики об основных правилах финансовой безопасности и способах защиты от мошенников.

«Люди старшего поколения – самая уязвимая категория населения. В своей работе мы чаще всего сталкиваемся с нарушением прав именно пожилых людей. Они нуждаются в нашей заботе. Кампания «Расскажи бабушке» стартовала для того, чтобы через связь поколений защитить наших близких от мошенников, – пояснила Лазарева. – Сейчас очень быстро меняются финансовые технологии и инструменты, для расчетов используются пластиковые карты. И социальная кампания «Расскажи бабушке» помогает людям старшего пенсионного возраста лучше ориентироваться и избегать мошеннических уловок».

Она сообщила, что за первые две недели акция проведена в 39 регионах, и не только в административных центрах, но и на отдаленных территориях.

Директор Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Паранич обратил внимание на эффективный формат донесения информации, предложенный Народным фронтом: «Для людей постарше не работают онлайновые каналы донесения информации, которые действенны для молодежи и людей среднего возраста. Кроме того, имеется проблема доверия к информации, получаемой из различных источников. Мы видим, что все меньше людей доверяют финансовым организациям. Тот канал информации, который предложили коллеги из ОНФ, нам очень понравился, и мы решили, что такую замечательную идею надо реализовать. Когда информация доводится маленькими порциями, она очень хорошо воспринимается потребителем и реально меняет его поведение».

На пресс-конференции о типичной истории обмана рассказала пенсионерка Галина Чемонина, которая стала вдохновителем для экспертов и активистов ОНФ в создании и проведении кампании «Расскажи бабушке». Мошенники навязали ей покупку газоанализатора по цене, превышающей рыночную в 15 раз.

«Я решила этот прибор вернуть. Сначала я обратилась к участковому, который рассказал, что об этой организации, впаривающей газоанализаторы, все знают, что это обман, но ничего с ней сделать не могут. Потом я обратилась в Комитет по защите прав потребителей – там мне сказали, что помогут только с заявлением в суд. Потом я обратилась в Роспотребнадзор, где посоветовали не тратить нервы из-за семи потраченных тысяч. Единственное место, где мне помогли, – это Общероссийский народный фронт. Месяц мы добивали эту компанию. И все-так добились – деньги я свои вернула», – сообщила Чемонина.