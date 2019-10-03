Активисты ОНФ в Коми помогли прекратить сброс сточных вод в поселке Студенец

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми помогли решить проблему канализационного колодца в микрорайоне Чернам в поселке Студенец Усть-Вымского района, который долгое время в прямом смысле отравлял жизнь людей. Грязные стоки из колодца подтапливали улицу и земельные участки местных жителей, которые в итоге обратились за помощью в ОНФ. После сигнала общественников местные власти приняли необходимые меры.

Александр Красман, земля и дом которого ближе всего находятся к колодцу, обратил внимание на то, что ситуация нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду. Выяснилось, что колодец и канализационная сеть не состоят на балансе сельского поселения Студенец. В 2018 г. суд признал сети бесхозными и закрепил в качестве бесхозного объекта за администрацией Усть-Вымского района. В настоящее время сеть не действует, за услуги канализационной системы плата не берется. Но территория загрязняется, подтопляются территории.

После обращения общественников в администрациях Студенца и Усть-Вымского района приняли меры и устранили сброс сточных вод из проблемного канализационного колодца.

Активисты ОНФ в Коми провели дополнительный мониторинг и убедились в прекращении сброса стоков. Однако общественники не снимают вопрос с контроля. Дело в том, что местным жителям необходима новая канализация. В сентябре 2019 г. на уровне администрации района состоялось совещание с проектной организацией «Комигражданпроект» для решения этого вопроса.

Исполняющая обязанности руководителя администрации Усть-Вымского района Анжела Карпова сообщила Народному фронту, что специалисты проектного института отметили нецелесообразность установки новых канализационных сооружений на существующих старых и предложили применить индивидуальные септики. В связи с этим в октябре 2019 г. планируется провести встречу с населением микрорайона Чернам для рассмотрения и принятия решения по установке индивидуальных септиков для домов жителей, проинформировали в администрации.

«Мы продолжим проводить мониторинговую работу по данному вопросу. До конца осени проведем рейд и опросим местных жителей. Решение проблем жилищно-коммунального хозяйства находится в основной повестке Народного фронта, данное направление работы будем расширять», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Валентина Анфилатова.