Активисты ОНФ проведут около 200 праздничных мероприятий во всех регионах страны по случаю Дня народного единства
Активисты Общероссийского народного фронта проведут около 200 праздничных мероприятий по случаю Дня народного единства во всех регионах страны. В патриотических акциях – тематических уроках, викторинах, квестах, флешмобах, спортивных состязаниях – примут участие порядка 160 тыс. человек.
Первые мероприятия ОНФ стартуют уже на этой неделе. Учащиеся средней школы села Букань Людиновского района Калужской области на акции «Урок Победы – Бессмертный полк» 26 октября расскажут о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны и продемонстрируют фотографии из семейного альбома, награды и наградные документы своих предков. В этот же день на территории школы села Сидоровское Красносельского района Костромской области заложат еловую аллею в честь героев – выпускников учебного заведения.
В первый день следующей недели активисты ОНФ в Ставрополе, городах Кавказских Минеральных Вод, Грачевского, Кировского и других районов Ставрополья присоединятся к челленджу «Удивительная Россия», чтобы рассказать об интересных местах своего края.
В Оренбурге 30 октября состоится областной фестиваль хоккея. На катке ледового дворца «Звездный» за победу будут бороться команды регионального отделения ОНФ, кадетского училища, школы-интерната «Дом детства», взрослый и детский составы команд по следж-хоккею спортивного клуба «Ястребы», представители профессиональных команд «Южный Урал» и «Сарматы».
В крымском селе Краснофлотское 30 октября по инициативе ОНФ высадят Аллею дружбы народов. Во время торжественной церемонии юные участники мероприятия прочтут стихи и исполнят песни.
«Мы планируем провести настоящий праздник единства всех народов нашей республики, участники акции будут одеты в национальные костюмы, отражающие особенности культуры народов. В единстве – сила Крыма. Наша Аллея дружбы народов станет наглядным примером воплощения в жизнь этого принципа», – отметила руководитель регионального исполкома ОНФ Алла Вертинская.
Активисты Народного фронта в Коми и Башкирии 1 ноября организуют тематические диктанты. Общественники, представляющие Северный регион, предложат всем желающим проверить знания по истории своего края и страны. Мероприятие пройдет в Музее истории и культуры села Выльгорт Сыктывдинского района. Представители ОНФ в Республике Башкортостан пригласят старшеклассников уфимских школ на исторический диктант, посвященный Дню народного единства. Площадкой для проведения образовательного мероприятия станет мультимедийный парк «Россия – моя история».
Истории государства и родного края посвящены и мероприятия, запланированные региональными отделениями ОНФ в Ленинградской области и Алтайском крае, которые также состоятся 1 ноября. В филиале Ленинградского государственного университета имени Пушкина в Выборге пройдет интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Вопросы, касающиеся истории праздника, государственных символов, народов, проживающих на территории области, подготовит команда «Молодежки ОНФ».
Насыщенную программу на 1 ноября с мастер-классом по живописи, встречей с детскими писателями, композиторами, творческими коллективами, демонстрацией мультфильмов и кинофильмов подготовили подмосковные активисты Народного фронта для посетителей Можайского культурно-досугового центра. А представители костромского отделения ОНФ в этот день организуют флешмоб на территории гимназии №3 города Шарьи: школьники выстроятся в слово «Единство».
Ряд акций в преддверии и в день празднования Дня народного единства проведут общественники из Ханты-Мансийского автономного округа. Одно из них – открытый региональный турнир по кикбоксингу – состоится в поселении Солнечный Сургутского района 2 ноября.
В День народного единства участники команды «Молодежки ОНФ» в Ивановской области проведут викторину на тему истории России на площадях Пушкина и Ленина областного центра. Случайные прохожие за оригинальные, интересные и полные ответы получат поощрительные призы: значки, блокноты, ручки.
Смоленская команда «Молодежки ОНФ» приглашает земляков на квест «Объединение». Участников ждут головоломки и загадки в городском саду имени Глинки. Подключиться к прохождению квеста смогут и юные жители Курска. Для них активисты ОНФ организуют интерактивную игру, посвященную традициям народов, проживающих в Курской области. Место проведения акции – Театральная площадь на улице Ленина.
Владимирская команда «Молодежки ОНФ» на акции «Игры народов мира» познакомит жителей и гостей областного центра с национальными развлечениями. К участию в мероприятии, которое состоится 4 ноября на площади Победы, организаторы хотят привлечь не менее 200 человек. Массовую акцию запланировали и брянские общественники, которые проведут танцевальный флешмоб в детском оздоровительном центре «Деснянка» в Жуковке.
Тульские активисты ОНФ на межрегиональном фестивале национальных культур «Страна в миниатюре» организуют в атриуме музейно-выставочного комплекса Тульского кремля флешмоб «Ретро-почта». На открытках с изображением национальных костюмов участники фестиваля напишут свои пожелания представителям других национальностей, а общественники выступят в роли почтальонов.
«Туляки и гости города смогут познакомиться с русской, армянской, татарской, азербайджанской, молдавской, еврейской, немецкой, гагаузской, туркменской, узбекской, грузинской и вьетнамской культурами. В насыщенной программе фестиваля – выступления творческих коллективов национальных общественных организаций и отдельных исполнителей. Танцы и песни с национальным колоритом, экзотика, традиционные костюмы, живая инструментальная музыка, праздничная атмосфера подарят всем незабываемые впечатления», – подчеркнула член регионального штаба ОНФ Татьяна Лысенко.
Активисты ОНФ в Ненецком автономном округе проведут праздничный день под куполом чума в семейно-родовой общине коренных малочисленных народов Севера «ВЫ», куда пригласят представителей разных диаспор. Участники акции «Наш дом Арктика» проведут кулинарные мастер-классы по изготовлению традиционных блюд своих народов, расскажут об особенностях национальных культур и исполнят песни на разных языках.
Похожее мероприятие состоится в семейно-досуговом центре «Гармония» в удмуртском селе Малая Пурга, где по инициативе ОНФ пройдет гастрономический фестиваль блюд народов Удмуртии с мастер-классами, конкурсами и кулинарными поединками.