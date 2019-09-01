Заседание Координационного совета по делам ветеранов при Главе Республики Коми

221 призывник из Коми пройдёт в этом году подготовку по военно-учётным специальностям.

Вопросы подготовки допризывной молодёжи к службе в армии рассмотрели сегодня, 30 августа, на заседании Координационного совета по делам ветеранов при Главе Республики Коми. Заседание провёл Сергей Гапликов.

По информации военного комиссара Республики Коми Дмитрия Федина, в образовательных учреждениях региона по итогам 2018 года было охвачено подготовкой по основам военной службе 4252 юношей. Наилучших показателей в этом направлении достигли города Усинск и Воркута, районы Сосногорский и Ижемский.

В республике созданы и работают Региональный центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию и зональные центры в 13-ти муниципальных образованиях. В этом году планируется создать зональный центр в Усть-Вымском районе. Активная работа по созданию зонального центра ведётся в Инте, Сысольском и Койгородском районах.

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