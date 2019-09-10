УБОРКА КАРТОФЕЛЯ ПРОВЕРКА ПРОДОЛЬНИКОВ СПАСЕНИЕ МОТОРА

Хорошая погода на Севере, это редкость. И надо успеть всё. В первую очередь — это конечно уборка урожая. Ну а потом всё остальное. Под занавес трудового дня притащили лодку со сломанным мотором на место постоянной дислокации. Ну а по пути проверили продольники. Уха есть ! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!