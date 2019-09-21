Рыбацкая кухня / Бюджетный вакуумный упаковщик
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На подарок Светлане.Для тех кто желает поздравить Светлану С днем Рождения карта Мир — 2202 2002 3365 4134
Друзья всем привет. Решил подарить Светлане в подарок на день рождения вакуумный упаковщик. Данный вакуумный упаковщик был приобретен с сайта AliExpress. Со своей задачей он справился на все сто процентов. Теперь наш улов и продукты питания будут сохраняться намного дольше. Кого заинтересовал данный вакуумный упаковщик есть в двух цветовых гамах это черный и белый. Если вам интересна тема рыбацкой кухни пишите в комментариях что бы вы хотели видеть. мы хотим провести эксперимент какой срок годности будет у соленой рыбы под вакуумом. так же кто захочет попробовать нашей северной рыбы обращайтесь в личку в ВК.
Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!
Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану
2202 2002 3365 4134
Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g
Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY
Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527
Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN
Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg
Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7
Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ
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