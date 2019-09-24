РЫБАЛКА С ВЛАДОМ ОКУНЬ НА БАЛАНСИР — НА СПИННИНГ — НА УДОЧКУ Часть 1 ДУШЕВНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

Очередной выезд на Печору, в окрестности старинной коми деревни. На этот раз с Владом. И опять душа радуется от поклёвок. Окунь клюёт на всё , иногда балует поклёвками и щука. Ну а после рыбалки не грех и посидеть в кругу друзей в древнем коми доме, чьи стены помнят события двух столетий. На берегу нашей реки Печоры — кормилицы ! На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!