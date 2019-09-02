Рошаль: Проблему кадрового дефицита в медицине не решить без введения распределения выпускников

Сопредседатель ОНФ, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль заявил о том, что кадровый вопрос в сфере здравоохранения стоит остро. Эту проблему не удастся решить без введения распределения выпускников, которые обучались за государственный счет. Но это должно быть распределение не на каторгу, а в нормальные условия, пояснил он.

Рошаль отметил, что по национальному проекту «Здравоохранение» выделяются большие деньги и надо сделать так, чтобы не один рубль не пропал. А это можно сделать только одним способом – исполнить поручения президента.

«У нас есть больные точки – это кадровый вопрос, первичное звено и уровень квалификации. Все распоряжения Путина направлены на то, чтобы ситуация стала лучше. ОНФ, равно как и каждый гражданин России, заинтересован в том, чтобы все эти поручения были выполнены. Мы должны смотреть, что происходит реально, на самом деле, а не так, как пишут в отчетах. Структура государства по Конституции построена так, что губернаторы, местные власти не находятся в подчинении Минздрава РФ. Основная задача, чтобы, деньги расходовались нормально, стоит, конечно, перед местной властью. За всем уследить очень сложно. А наша задача – смотреть, как местные власти это делают. Государство выделяет деньги, и они действительно приходят на места», – пояснил Рошаль.

Для того, чтобы построить ФАП, нужно провести конкурсы, оснастить его. Это непростая работа, подчеркнул Рошаль: «Я сам в жизни сталкивался с вопросами строительства и знаю, как тяжело бывает это сделать – согласования, планы, санэпидстанции, различные контрольные органы. Это трудно. И в эти сроки построить более 400 ФАПов и привести в практическое здравоохранение более 500 мобильных модулей по разным направлениям – это не такие простые вопросы. Здесь иногда бывает торможение. И задача Общероссийского народного фронта – сделать так, чтобы помочь и Минздраву, и местным органам власти найти эти «тонкие места».

По его словам, прошло еще мало времени, чтобы все медики почувствовали изменения от реализации нацпроекта. Сейчас приходится исправлять то, что было не доделано десятилетиями. И на это, конечно, нужно время, уверен Рошаль.

«В свое время президент выделил огромные деньги – более 400 млрд рублей на закупку оборудования и организацию работы больниц, мы получили огромное количество компьютерных томографов, аппаратов МРТ, УЗИ, лабораторного оборудования. Мы стали очень хорошо диагностировать. Если раньше, чтобы обследовать человека, например, с ушибом мозга или другими травмами, требовалось несколько часов, то сейчас это занимает 5-10 минут. Провел исследование с помощью КТ и знаешь, что с человеком, куда его везти, в реанимацию, или операционную… Народ это проглотил и не чувствует, что мы лечим лучше. А такие недостатки, которые раскручиваются средствами массовой информации, иногда совершенно несправедливо, они, конечно, не совсем уместны», – сказал Рошаль.

Он добавил, что сейчас врачам стало сложнее работать, поскольку они на виду – все разносится по телевидению, газетным публикациям или просто в интернете, в соцсетях. Народ посчитал, что ошибок и осложнений в здравоохранении не должно быть, и это правильно. Но важно, сделаны ли эти ошибки, осложнения умышленно или нет, обратил внимание Рошаль.

Он напомнил, что некогда сам останавливал забастовки врачей скорой помощи, педиатров. Периодически такие ситуации случались.

«Конечно, сдвиг в этом плане есть. Президент сказал увеличить в два раза зарплату по отношению к среднему показателю в регионах. Слово «средний» я бы убрал, оно только злит врачей. Средняя зарплата в больнице, допустим, 80 тысяч рублей. А если спрашиваешь у народа, который сидит в больнице: «У кого меньше?». – Поднимают руку 80% и даже больше людей. Понимаете? Какое-то лукавство в этом есть. Мы тогда думали, что министр финансов РФ Антон Силуанов сделает добавку, чтобы это было. Оказалось, нет. Из собственных ресурсов – то есть сокращайте штаты, больницы и так далее, и оставшиеся деньги раздавайте. Вот у вас и будет повышаться заработная плата. И Общероссийский народный фронт выступил, что это неправильно: не надо подводить ни президента, ни российский народ», – сказал Рошаль.

Он согласился с той негативной характеристикой, которую президент России, лидер ОНФ Владимир Путиндал состоянию первичного звена здравоохранения: «Надо понимать, что президент информирован и он получает информацию со всех источников, в том числе из Общероссийского народного фронта, который никогда не врет и говорит правду. И в этой позиции президента есть и доля Общероссийского народного фронта. Я бы не назвал это полным провалом всего первичного звена. Потому что не все такие. Есть хорошие поликлиники, ФАПы, амбулатории и службы скорой помощи».

Однако кадровый вопрос действительно до сих пор не решен. Это тянет за собой очень много проблем: проблему непрерывного медицинского образования, разработки клинических рекомендаций и протоколов, профессиональных стандартов, допуска к профессии. Рошаль подчеркнул, что это целая масса вопросов, которые раньше даже не поднимались.

«Я знаю регионы, где стоят квартиры и готовы заплатить миллион, два миллиона рублей, а народ не идет туда. Кто хочет жить в деревне, а не на улице Горького или здесь на Мосфильмовской? Это не так просто, психология такая. Этим людям, во-первых, надо создать нормальные условия там, и, во-вторых, с моей точки зрения, сегодня эту кадровую беду мы не решим без введения распределения выпускников, которые обучаются за государственный счет: но распределение не на каторгу, а в нормальные условия. Сегодня достаточные средства связи, интернет, снабжение. Иногда какое-то число остается, какое-то число уезжает. Сейчас мы занимались Магаданской областью. Был ФАП, в который приехал молодой специалист, прекрасно работал в течение двух лет, а потом уехал – зарплата маленькая. У нас как лоскутное одеяло. Раньше в СССР все врачи от Москвы до Владивостока получали одну зарплату – 720 рублей. Но на северных территориях, где трудные условия, были надбавки – коэффициенты. Нам необходима четкая государственная программа, как мы будем ликвидировать кадровый дефицит», – заключил он.