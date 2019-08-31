Ретроспектива: Районная газета отметила свой 20-летний юбилей (1995)

1 сентября 1995 года районная газета «Сияние Севера» отметила свой 20-летний юбилей, а 17 июля 1995 года я пришла работать в газету секретарём-машинисткой. Могу сразу сказать – мне очень повезло, я работала рядом с замечательными людьми.

Когда я только-только пришла в редакцию там уже трудились Алексей Иванович Бочарников, Александр Пантеелевич Мокляк, Лия Владимировна Жогова, Валентина Вениаминовна Лях, Галина Борисовна Бочарникова, Наталья Михайловна Шарипова, Светлана Александровна Бурнашева и Валентина Александровна Малинецкая. Коллектив был очень дружным и тёплым, даже несмотря на холод, царивший в стенах старого барачного здания.

На первом этаже в двухэтажном деревянном здании по улице Первомайской, дом 4 (полевой городок «Юбилейный», редакция находилась на втором этаже) располагалась типография, в которой буквально по буквам собирали будущую газету, а руководила ею Нина Николаевна Дружинина. В то время в типографии работали Элиза Домбровская, Лида Алхименкова, Маргарита Скрипка, Ирина Зубакова, Ольга Куликова, Рита Горбовская, Нина Гамулина, Надежда Безносикова, Валентина Тенина, Татьяна Крюкова, Леонид Останин. И каждый был занят своим делом, кто-то сидел за линотипом и отливал строчки будущих газетных текстов, кто-то занимался вёрсткой газеты в гранках, буквально по строчкам и буквам собирая будущие газетные полосы, кто-то резал бумагу, а кто-то печатал газету и разнообразные бланки.

Это было замечательное время, время надежд и новых достижений, время моей молодости. Я говорю большое спасибо всем, кто был рядом со мной все эти годы, кто помогал и направлял в работе, кто поддерживал меня в разных ситуациях.

В этом году газета будет отмечать 44-годовщину со дня первого выхода в свет, за это время вышло множество разнообразных материалов, статей, интервью, памяток, опубликованы тысячи писем вуктыльцев и не только… В памяти людей навсегда останутся воспоминания об острых материалах Александра Мокляка, экономических обзорах и советах Лии Жоговой, душевных зарисовках Наташи Шариповой, которых уже нет с нами…

Василиса Гречнева