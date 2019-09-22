Рабочая встреча с Управляющим Коми отделением ПАО Сбербанк Андреем Пушкаревым

Сбербанк готов к участию в реализации национальных проектов на территории Республики Коми.

Соответствующие предложения Главе Республики Коми Сергею Гапликову озвучил Управляющий Коми отделением ПАО Сбербанк Андрей Пушкарев. В ходе рабочей встречи он рассказал об итогах деятельности банка за первое полугодие 2019 года. Также на встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего взаимодействия региона с кредитной организацией и реализации совместных проектов.

По словам Андрея Пушкарева, на протяжении последних лет банк демонстрирует устойчивый рост объёмов кредитования реального сектора экономики. По итогам второго квартала 2019 года кредитный портфель субъектов бизнеса составил 6,4 млрд рублей, что на 8,5% больше по сравнению с началом года. По потребительским кредитам объём портфеля за первое полугодие 2019 года также вырос на 8,7% и составил на 1 июля 23,7 млрд рублей.

Управляющий Коми отделением Сбербанка рассказал также о развитии цифровых сервисов для жителей Коми. С сентября этого года в 38 школах Сыктывкара и Эжвинского района началась реализация проекта по безналичной оплате питания. В 242 автобусах установлены терминалы для безналичной оплаты проезда в автобусах, также запланирована реализация проекта «Единый социальный проездной». Возможность безналичной оплаты услуг реализована и в многофункциональных центрах на территории Республики Коми: уже сейчас в 92 окнах центров «Мои документы» клиенты могут оплатить пошлину с помощью терминалов Сбербанка, а в следующем году сервис планируется запустить в 175 окнах.

На встрече поднимались вопросы реализации дорожной карты соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Коми и Сбербанком.

http://rkomi.ru/news/78596/