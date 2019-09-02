Открытие Лицея для одарённых детей

Нацпроект «Образование»: в Сыктывкаре открылся Лицей для одарённых детей.

С началом учебного года учащихся, родителей и преподавателей поздравил Сергей Гапликов. Сегодня, 2 сентября, Глава Республики Коми принял участие в торжественной линейке-открытии нового подразделения Коми республиканского лицея-интерната для одарённых детей из сельской местности.

Новая школа для сыктывкарских детей открыта в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На её создание из федерального и республиканского бюджетов было направлено более 97 млн рублей.

В новом корпусе лицея создано 200 мест для учащихся 7-11 классов. Закуплено современное интерактивное оборудование, мебель, мобильные компьютерные классы, робототехника, лабораторное оборудование для исследовательской деятельности, потолочная система электроснабжения кабинета физики, а также медицинский блок, столовая, спортивный зал.

http://rkomi.ru/news/78159/