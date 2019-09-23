ОНФ будет отстаивать позицию добросовестных грузоперевозчиков в вопросе развития системы весогабаритного контроля

Общероссийский народный фронт провел экспертное совещание, во время которого эксперты обсудили развитие весогабаритного контроля для экономического стимулирования сохранности дорог. ОНФ намерен отстаивать позицию добросовестных перевозчиков, готовых соблюдать правила по ограничению веса грузов. Эксперты тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в течение нескольких недель обобщат все прозвучавшие предложения, проработают их и направят в Минтранс, Ространснадзор и другие профильные органы.

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев напомнил, что президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в «майском указе» поставил перед кабмином задачу создать механизмы экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения.

«Одной из основных причин быстрого разрушения автомобильных дорог, по мнению экспертов отрасли, являются большегрузы. В долгосрочной перспективе операторы грузовых автоперевозок сами не заинтересованы в ухудшении качества автодорог, однако, к сожалению, зачастую для некоторых в приоритете желание получить быструю прибыль», – отметил Васильев.

Одним из ключевых шагов для решения этой задачи по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» является увеличение количества автоматических пунктов весогабаритного контроля (АПВГК): на 387 АПВГК на федеральных дорогах, на 366 – на региональных и местных дорогах в 75 регионах. По мнению Минтранса России, размещение 753 АПВГК в сочетании с высоким штрафом за несоблюдение весогабаритных норм (до 500 тыс. руб.) позволит обеспечить сохранность автодорог.

Участники мероприятия обратили внимание на приказ №119 «Об утверждении порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств». Он установил дополнительные требования к площадкам размещения АПВГК, которых не было ранее. В итоге теперь комплексы невозможно размещать на существующих площадках. В связи с этим представители ОНФ предложили Минтрансу уточнить дополнительные требования к местам установки АПВГК.

«Что касается доработки 119-го приказа, то мы готовы его корректировать, однако снижение требований к площадкам размещения пунктов весогабаритного контроля не должно приводить к снижению точности измерений осевых нагрузок», – отметил начальник отдела дорожной деятельности департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Анатолий Глухов.

Член регионального штаба ОНФ в Новосибирской области, эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Александр Стефанов во время выступления обратил внимание на проблему передвижных пунктов весового контроля.

«Существует несовершенство межведомственного взаимодействия, это видно по Новосибирской области. Полномочия ГИБДД и функции по весогабаритному контролю исключены, а полномочия субъектов и Федеральной службы по надзору в сфере транспорта ограничены. То есть экипажи и пункты весогабаритного контроля фактически простаивают. Самое актуальное предложение – это передача полномочий по рассмотрению административных дел по статье 12.21.1 КоАП в ведение субъектов РФ, наделение Ространснадзора соответствующими полномочиями, увеличение срока давности привлечения к административной ответственности с двух до шести месяцев, установление в ПДД правил проезда автоматических и передвижных пунктов. Кроме того, ГИБДД в Новосибирской области поддержало нашу инициативу по оснащению всех грузоотправителей сертифицированными системами измерений с автоматическим формированием электронной накладной. То есть появится достаточно прозрачная и понятная система», – сказал Стефанов.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Асланбек Ахохов прокомментировал эти предложения: «Полностью поддерживаю выступление коллеги. Хочу добавить, что проект закона о делегировании полномочий Ространснадзору по принятию мер административного воздействия в режиме фото- и видеофиксации уже готов. И в этом же проекте закона прописывается, что полномочия будут распространяться на федеральные автомобильные дороги. На дорогах регионов весь объем административных мероприятий по наказанию виновных передается субъекту России. На мой взгляд, это самый правильный вариант».

Участники мероприятия подчеркнули, что на многих дорогах федерального значения различные участки имеют разную расчетную (нормативную) нагрузку на ось. Например, из 247,53 км автодороги Р-298 72,6 км имеют расчетную нагрузку 6 т на ось; из 1379,5 км автодороги М-8 «Холмогоры» 54,57 км тоже имеют расчетную нагрузку 6 т на ось, в то время как на остальном протяжении указанных автомобильных дорог этот показатель составляет 10–11,5 т на ось. Народный фронт считает, что надо принять меры для повышения расчетной нагрузки на ось для автомобильных дорог федерального значения до единого показателя 10 или даже 11,5 т.

В свою очередь Глухов признал проблему существования таких разрывов в нормативах: «Да, проблема так называемых «разрывов» федеральной дорожной сети существует, часто эти факты вызваны тем, что субъекты передают дороги в федеральное ведение без предварительной реконструкции и увеличения несущей способности дорожных конструкций».

Координатор Ассоциации владельцев автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры «Дальнобойщик» Валерий Войтко обратил внимание на проблему информирования водителей о весе груза. Система СМС-оповещения не всегда удобна, ведь водителю приходится отвлекаться на сообщение в телефоне, что опасно. С другой стороны, размещенные у дороги табло смогут быстрее донести до человека нужную информацию.

«Мы проводили опрос и пришли к мнению, что для максимальной эффективности необходимо использовать оба механизма. Водитель, проходя под рамкой, должен видеть табло, госномер транспортного средства, знак о превышении весогабаритных параметров. В таком случае он съезжает на обочину и устраняет проблему», – сказал Войтко.

В заключение Васильев добавил, что очень важно осуществлять общественный контроль за реализацией программы развития системы весогабаритного контроля: «На автоматических пунктах весогабаритного контроля бывают погрешности. Нужно продумать систему, чтобы водителя сначала предупреждали о нарушении, и если он продолжает нарушать, то только в таком случае штрафовать его. По мере развития этой системы надо защищать тех, кто собирается добросовестно перевозить грузы».