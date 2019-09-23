Эксперты ОНФ обратятся в правительство с просьбой обеспечить ГИБДД средствами контроля за состоянием дорожной разметки

Эксперты Общероссийского народного фронта направят в правительство обращение с просьбой обеспечить региональные структуры ГИБДД средствами контроля за состоянием дорожной разметки, а в Минпромторг – рекомендацию наладить производство таких приборов в России. Об этом сообщил член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Из-за высокой стоимости приборов Госавтоинспекция и муниципальные образования не могут приобрести их в достаточном количестве. Проблему можно решить, запустив выпуск измерительных устройств отечественного производства, считают эксперты Народного фронта. «Состояние средств обеспечения дорожной безопасности, к которым относится и разметка, должно контролироваться, а без специальных измерительных приборов невозможно обеспечить должный контроль», – подчеркнул Васильев.

О том, что приемка готовой разметки без специального измерительного прибора – ретрорефлектометра (определяет значения ночной и дневной видимости разметки и дорожных знаков) приводит к тому, что муниципалитеты принимают заведомо некачественные работы, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» заявил на заседании круглого стола в Госдуме.

Участники круглого стола «Лучшие практики применения светоотражающих материалов для снижения аварийности и повышения безопасности дорожного движения» обсудили вопросы, связанные с дорожной разметкой и светоотражающими элементами. Согласно статистике ГИБДД, 40% от всех дорожных аварий происходят из-за неудовлетворительных дорожных условий, из них 60% – из-за некачественной разметки.

Низкое качество разметки выявили и рейды Дорожной инспекции ОНФ, проведенные во всех федеральных округах: в большинстве случаев параметры, особенно ночной видимости, не дотягивают до норматива. «Многие муниципалитеты, не имея прибора для измерения разметки – ретрорефлектометра, не в состоянии правильно оценить качество нанесенной разметки, поэтому принимают заведомо некачественные работы. Даже на дорогах, где ремонт был произведен недавно, в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в большинстве городов разметка не прошла проверку по параметрам световозвращения и светоотражения», – рассказал Васильев.

Участники Дорожной инспекции ОНФ произвели замеры в 36 городах и на 11 участках дорог федерального и регионального значений, сообщил депутат: «Городов, в которых результаты замеров соответствуют требованиям ГОСТ Р 52289-2004 как по дневным, так и по ночным показателям, совсем немного. Это Пенза, Тамбов, Липецк, Воронеж, Белгород, Смоленск, Томск. Участки федеральных и региональных автодорог, где замеры также в норме, – А-260, Р-215, Р-22, Р-260, 78К-0007, Р-158, 20К-28-0, М-2. В некоторых городах замерять было нечего, поскольку разметки на дорогах просто нет. Речь идет о Ярославле, Курске, Калуге, Рязани, Владивостоке».

Наличие и качество разметки отразились на оценке за безопасность дорог, которую общественники выставляли каждому проверяемому городу. На «пятерку» Дорожная инспекция ОНФ оценила безопасность дорог Перми, Казани и Белгорода, на «единицу» – Симферополя, Йошкар-Олы, Ижевска, Уфы, Оренбурга, Ульяновска, Курска, Калуги, Брянска, Рязани, Улан-Удэ, Новосибирска, Владивостока, Читы.

Причины низкого качества разметки могут быть разными: некачественная краска, нарушение технологии нанесения разметки, отсутствие должного контроля за работой служб по уборке улиц. По каждому случаю необходимо разбираться отдельно, подчеркнул Васильев. «Но, как правило, если у муниципалитетов нет измерительного прибора, то такие вопросы по качеству разметки и не поднимаются», – добавил депутат. По мнению экспертов ОНФ, чтобы решить вопрос с качеством разметки, заказчикам работ нужно привлекать к приемке специалистов с измерительным оборудованием, а в последующем контролировать работу коммунальных служб по уборке дорожного полотна.

Васильев также обратил внимание на проектные решения, которые не только не способствуют снижению аварийности, но и усугубляют ситуацию: «Недавний случай – трасса Воронеж – Нововоронеж, где нанесли сплошную разметку, которая не позволяет совершить обгон на протяжении более 30 километров. Это было сделано для снижения аварийности на участке, но привело к тому, что автомобилисты по-прежнему выезжают на встречную полосу для обгона и заезжают на обочину, но теперь с нарушением ПДД».