БЕШЕННЫЙ КЛЁВ ОКУНЯ В СЕНТЯБРЕ Часть 1 ТРОФЕЙНАЯ ЩУКА

Нам с Романом так понравилась та окунёвая рыбалка, что мы ездили на прошлой неделе, что мы решили съездить ещё раз в окрестности старинной коми деревни. И на этот раз мы как и в прошлый, испытали огромное удовольствие от частых поклёвок полосатого хищника. Ну а бонусом смотрите кадры вываживания трофейной щуки, что Рома поймал на выходных, пока я собирал картошку. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!