Активисты ОНФ в Коми предложили гражданам сообщать о нарушениях в работе камер фиксации нарушений ПДД

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми начали проверять, как работают камеры фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) в регионе. Первые рейды прошли в Сыктывкаре и Ухте. О выявленных недостатках общественники сообщили представителям администрации и ГИБДД.

Всего участники региональной тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проверили 19 камер фотовидеофиксации. В частности, в Сыктывкаре на улице Коммунистической в районе дома №62 было выявлено нарушение требований ГОСТа. По правилам, на этом участке должно применяться ступенчатое, то есть постепенное ограничение скорости с помощью дорожных знаков. Однако здесь, на участке дороги со скоростным режимом в 60 км/ч, стоит знак о снижении скорости сразу до 30 км/ч, а промежуточного знака нет. Общественники договорились с представителями власти и ГИБДД о том, что расположение дорожных знаков изменят в соответствии с нормами и проинформируют об этом автовладельцев.

«Президент страны и лидер ОНФ Владимир Путин подчеркнул, что основная цель работы камер – снижение аварийности и травматизма на дорогах. Мы провели мониторинг, чтобы навести порядок в вопросе установки такого оборудования. Условия его работы должны строго соответствовать всем нормативным требованиям. В Сыктывкаре и Ухте, как мы видели, ситуация с камерами в целом удовлетворительная. Отрадно, что на некоторые наши замечания в ходе рейда реакция ответственных лиц последовала незамедлительно. Наш мониторинг будет продолжаться», – прокомментировал эксперт регионального штаба ОНФ Алексей Воронюк.

Общественники просят жителей региона сигнализировать обо всех вызывающих сомнения объектах фотовидеофиксации. Информацию можно присылать на электронный адрес регионального отделения ОНФ: 11region@onf.ru или сообщать об этом в региональных группах ОНФ в социальных сетях.