Центральная обогатительная фабрика «Печорская» АО «Воркутауголь»

Сергей Гапликов ознакомился с производством низкозольных угольных концентратов в Воркуте.

Сегодня, 24 августа, Глава Республики Коми находится с рабочей поездкой в Заполярье. Программа визита началась с посещения центральной обогатительной фабрики «Печорская» АО «Воркутауголь».

ЦОФ «Печорская» – заключительное звено производственной угольной цепочки большинства шахт Воркуты, одна из крупнейших в России. Назначение фабрики – обогащение углей, выпуск угольного концентрата различных марок.

Фабрика оснащена современным оборудованием, производственный процесс максимально автоматизирован.

http://rkomi.ru/news/78001/