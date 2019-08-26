Центральная обогатительная фабрика «Печорская» АО «Воркутауголь»
Сергей Гапликов ознакомился с производством низкозольных угольных концентратов в Воркуте.
Сегодня, 24 августа, Глава Республики Коми находится с рабочей поездкой в Заполярье. Программа визита началась с посещения центральной обогатительной фабрики «Печорская» АО «Воркутауголь».
ЦОФ «Печорская» – заключительное звено производственной угольной цепочки большинства шахт Воркуты, одна из крупнейших в России. Назначение фабрики – обогащение углей, выпуск угольного концентрата различных марок.
Фабрика оснащена современным оборудованием, производственный процесс максимально автоматизирован.
http://rkomi.ru/news/78001/