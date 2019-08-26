Торжественные мероприятия, посвящённые Дню шахтёра в Воркуте

Сергей Гапликов поздравил от имени Президента России жителей Воркуты с наступающим Днём шахтёра.

Сегодня, в преддверии праздника, Глава Республики Коми принял участие в торжественном шествии горняков, ветеранов и руководителей предприятий. По окончании шествия на центральной площади состоялся праздничный митинг, на котором руководитель региона поблагодарил ветеранов отрасли и шахтёров за самоотверженный труд и патриотизм.

http://rkomi.ru/news/78002/

http://rkomi.ru/news/78003/