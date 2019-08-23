Реконструкция детского парка и Центра творчества имени Карчевского в Ухте

В Ухте реконструируют детский парк и Центр творчества имени Карчевского.

Сегодня, 20 августа, учреждение посетили Глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский. Компания в рамках соглашения о сотрудничестве с Правительством региона окажет финансовую поддержку в реализации концепции развития территории парка и здания Центра творчества имени Г.А. Карчевского. Работы запланированы на 2019-2020-е годы.

Внешний и внутренний облик здания и территории не соответствует современным требованиям для детских учебных заведений. А некоторые помещения, такие как спортзал, концертный зал и планетарий, имеют неудовлетворительное техническое состояние.

http://rkomi.ru/news/77940/