В Коми к 1 сентября введут 550 новых мест в школах.

ергей Гапликов провёл рабочее совещание с Президиумом Правительства Республики Коми. Один из основных вопросов повестки – готовность образовательных организаций региона к новому учебному году. С докладом выступила министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Якимова.

По словам министра, все детские сады, школы, учреждения дополнительного и профессионального образования региона к новому учебному году готовы. Всего комиссиями приняты 783 образовательные организации.

В этом году на подготовку образовательных организаций Коми было направлено порядка 735 млн рублей (на 250 млн рублей больше, чем в 2018 году). Из них средства федерального бюджета – 84 млн рублей, республиканского – 329,2 млн рублей, местных бюджетов – 321,6 млн рублей.

http://rkomi.ru/news/78019/

http://rkomi.ru/news/78018/