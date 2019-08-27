Рабочая встреча с Галиной Рубцовой

Сергей Гапликов поручил повысить с 1 января 2020 года заработную плату работникам бюджетной сферы Республики Коми.

Глава республики Сергей Гапликов провёл рабочую встречу с заместителем Председателя регионального Правительства – министром финансов Галиной Рубцовой. Вице-премьер доложила о поправках в закон о республиканском бюджете, которые будут рассматриваться на октябрьском заседании Государственного Совета Республики Коми.

По итогам 2019 года ожидается профицит республиканского бюджета. Доходы увеличатся предварительно на 7 миллиардов 600 миллионов, расходы – на сумму свыше 2 миллиардов рублей.

Галина Рубцова также проинформировала о работе по подготовке проекта республиканского бюджета на 2020-ый год и плановый период 2021-2022 годов.

http://rkomi.ru/news/78072/