Первый этап благоустройства набережной Газовиков в Ухте

В Ухте завершается первый этап благоустройства набережной Газовиков.

од работ проинспектировали сегодня, 20 августа, Глава Республики Коми Сергей Гапликов и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский.

Напомним, в рамках программы благотворительной деятельности ПАО «Газпром» в 2018 году ООО «Газпром трансгаз Ухта» заключило трёхсторонний договор пожертвования на выполнение работ по благоустройству набережной Газовиков. Стоимость выполнения работ – 450 млн рублей.

На всероссийском конкурсе проект признан одним из лучших в номинации «Проекты создания комфортной городской среды в малых городах». Грант на реализацию проекта полученный администрацией МО ГО «Ухта» составил 100 млн рублей.

http://rkomi.ru/news/77943/