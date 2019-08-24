ОНФ в Коми проконтролирует устранение всех недостатков в здании социально-оздоровительного центра «Максаковка» в Сыктывкаре

По итогам мониторинга активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обнаружили нарушение срока ремонтных работ в здании республиканского социально-оздоровительного центра «Максаковка» в Сыктывкаре. После этого собственник помещения — АО «Корпорация по развитию Республики Коми» устранил недостатки, допущенные при ремонте крыши и утвердил конкретный план действий по реконструкции вентиляционной системы.

Представители компании-собственника заверили активистов ОНФ, что организована закупка необходимого оборудования для ремонта вентиляционной системы. После того, как оно поступит, в течение осени вентиляция будет приведена в порядок. В компании также пояснили, что корректировка сроков ремонтных работ произошла по технологическим причинам.

«Вопрос об устранении всех недостатков поставлен на особый контроль руководителем корпорации, — сказал заместитель генерального директора АО «Корпорация по развитию Республики Коми» Виталий Козлов. — Учитывая высокую значимость и социальную направленность республиканского социально-оздоровительного центра «Максаковка», мы, как социально-ориентированная компания, понимаем всю степень ответственности перед инвалидами и ветеранами, которым оказывается помощь в социальном учреждении. Поэтому мы прилагаем необходимые усилия для устранения всех имеющихся недостатков технического состояния здания и дальнейшего комфортного пребывания посетителей оздоровительного центра. И с понимаем относимся к общественному контролю по этому вопросу».

Напомним, ранее с жалобой в ОНФ в Коми на ненадлежащие условия обратились граждане, получающие услуги в социальном учреждении «Максаковка». В ходе рейда общественники зафиксировали протекающую крышу и неработающую вентиляцию. На площадке Народного фронта собственник объекта пообещал завершить все ремонтные работы к 1 июля 2019 г., однако общественный мониторинг показал, что ремонт до сих пор не закончен.

«Активисты ОНФ в Коми положительно оценивают то, что собственник не уходит от острых вопросов. Для Народного фронта главное — это конкретный результат для людей. Продолжим держать на контроле устранение выявленных в здании социально-реабилитационного центра проблем. В конце осени общественники проведут новый мониторинг», — сообщила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Социальному центру скоро исполнится 60 лет: он открылся 21 октября 1959 г. и первоначально назывался «Профилакторий Максаковской Сплавконторы», в 2011 г. социальное учреждение переехало в новое реконструированное здание санатория «Аэрофлот». Работы по реконструкции объекта за счет собственных средств выполнил собственник здания — АО «Корпорация по развитию Республики Коми». Подведомственное учреждение Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми арендует здание для размещения в нем социально-оздоровительного центра «Максаковка».