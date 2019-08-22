ОНФ в Коми обратился к властям с просьбой повлиять на УК, которая плохо обслуживает аварийные дома

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми обратились в администрацию Сыктывкара и Службу строительного, жилищного и технического надзора региона с просьбой проверить работу управляющей компании, которой подведомственны аварийные дома №№ 61 и 69 на Октябрьском проспекте. Ранее за помощью в ОНФ обратились жители. Общественники также попросили мэрию наладить диалог с гражданами по вопросам расселения граждан из аварийного жилфонда.

Общественники сообщили, что 30 июля 2019 г. постановлениями администрации Сыктывкара дома на Октябрьском проспекте признаны аварийными. ОНФ в Коми добивался этого вместе с жителями несколько лет.

Администрация города предложила людям переселиться во временное жилье муниципального маневренного фонда по адресу: улица Общественная, 11 в поселке Максаковка. Общественники вместе с жильцами аварийных домов провели рейд и убедились, что здание маневренного фонда (бывшее общежитие) содержится в хорошем состоянии. Недавно там был проведен ремонт, территория ухожена и огорожена, муниципалитет обеспечивает охрану объекта. Жителям аварийных домов, которые участвовали в рейде, понравились помещения, но переселяться туда они не захотели. Люди пояснили, что Максаковка – это самый дальний населенный пункт городского округа «Сыктывкар», до города на автобусе – больше часа пути в одну сторону. А в городе – работа, дети, которые ходят в детские сады и школы. Переезд в Максаковку, по сути, означает, что жизнь нужно начинать заново. Но другого, более подходящего жилья администрация предложить не смогла.

Жители рассказали, что до переселения по соответствующей программе желают остаться в своих старых домах. Но они опасаются, что из-за плохого управления аварийные здания могут обрушиться до того, как будет построено новое жилье. В решении этого вопроса они попросили помощи у активистов Народного фронта.

«Возмущает, что не ведется уборка общих площадок, даже лампочки жители меняют сами. Все наши жалобы на плохую работу управляющей компании игнорируются. А ведь мы продолжаем платить за ЖКХ, в том числе за содержание домов», — сообщили жители.

Активисты ОНФ в Коми попросили администрацию Сыктывкара и органы жилнадзора провести проверку и принять меры для должного обслуживания домов.

«Плохое обслуживание аварийных домов, где продолжают проживать люди до переселения и сноса – общая проблема для региона. Управляющие компании неохотно вкладываются в ветхие строения, при этом часто еще и обвиняют самих жителей. ОНФ в Коми не раз ставил вопрос на различных уровнях. Попросили органы власти взять это дело на особый контроль. Администрацию Сыктывкара также попросили наладить диалог с жителями аварийных домов, на отсутствие которого граждане также пожаловались в Народный фронт», — прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Валентина Анфилатова.

Активисты Народного фронта продолжат мониторинг аварийных домов в регионе.