Благоустройство дворовых территорий и стадиона «Юбилейный» в Воркуте

Сергей Гапликов проверил ход реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» в Воркуте.

Сегодня, 24 августа, в ходе рабочей поездки Глава Республики Коми Сергей Гапликов осмотрел ход работ по благоустройству дворовых территорий по улицам Димитрова и Шахтёрская набережная.

Сейчас ведётся асфальтирование придомовых территорий, установка дополнительного освещения. Также будут установлены новые скамейки, урны, малые архитектурные формы.

Всего в 2019 году в Воркуте запланировано привести в порядок более 40 тысяч кв. метров дворовых и общественных территорий. Часть работ уже завершена. В ближайшее время начнется благоустройство городской центральной площади, продолжается благоустройство центральной площади посёлка Воргашор.

Благодаря поддержке Главы Республики Коми Сергея Гапликова и регионального Правительства за последние три года в рамках программы «Формирование современной (комфортной) городской среды» в Воркуте реализовано 8 проектов на общую сумму 207 млн рублей. Приведены в порядок 32 двора, установлено 30 детских площадок, 11 спортивных комплексов, благоустроены городской парк, аллея пионеров, парк Победы.

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