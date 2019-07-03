Рабочая встреча с Валерием Козловым

Сергей Гапликов предложил мэру Сыктывкара стать представителем Республики Коми в Северо-Западном регионе России.

Напомним, Константин Сапрыкин, возглавлявший представительство последние два года, 23 июня скоропостижно скончался на 60-м году жизни. Вынужденное кадровое решение Глава Республики Коми обсудил с Валерием Козловым в ходе рабочей встречи.

В начале встречи мэр Сыктывкара проинформировал главу региона о ходе работ по благоустройству столицы республики.

http://rkomi.ru/news/77075/