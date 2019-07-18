Рабочая встреча Первого вице-премьера Правительства Михаила Порядина с Анатолием Немчиновым

Княжпогостцы сами решат, как распорядиться сертификатом на благоустройство.

Сертификат на сумму 20 миллионов рублей от имени Главы Республики Коми в день юбилея района вручили исполняющему обязанности руководителя администрации Княжпогостского района Анатолию Немчинову. Сегодня состоялась рабочая встреча Первого вице-премьера регионального Правительства Михаила Порядина с Анатолием Немчиновым, на которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в муниципалитете, в том числе планы по подготовке к зиме и благоустройству.

http://rkomi.ru/news/77358/