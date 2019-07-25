ОНФ выяснил, насколько автовладельцы довольны выплатами и возмещением ущерба при наступлении страхового случая

Эксперты ОНФ на фоне проводимой Банком России реформы ОСАГО уделили особое внимание удовлетворенности автовладельцев выплатами и возмещением ущерба при наступлении страхового случая. Они провели опрос владельцев транспортных средств, согласно которому большая часть респондентов (69%) воспользовалась денежными выплатами, из них 44% в целом оказались удовлетворены выплатой, однако 31% были категорично недовольны. Об этом общественники рассказали на пресс-конференции в ТАСС, в которой приняли участие представители Банка России, Российского союза автостраховщиков и движения «Общество синих ведерок».

«Удивительным оказался факт, что наиболее удовлетворенными оказались люди, которые в качестве возмещения выбрали натуральный ремонт. Возможно, это происходит из-за того, что ремонт проводится без учета амортизации деталей, то есть для ремонта используются новые детали», – отметила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. Она указала, что лишь 20% опрошенных водителей остались неудовлетворенными услугами восстановительного ремонта.

«Ситуация меняется к лучшему. И здесь главное – не потерять обороты. Если посмотреть жалобы, которые поступают в Центральный банк, I и II квартал 2018 года – это было свыше 16 тысяч жалоб в каждый квартал, а в I квартале этого года уже меньше 10 тысяч, а II квартал – 8,6 тысяч. То есть снижение почти в два раза по сравнению с предыдущим периодом. Половина жалоб связана с изначально неправильно установленным коэффициентом «бонус-малус». Жалобы о качестве урегулирования споров составляют 23 процента», — сообщил директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния.

Как отметил координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов, cейчас можно констатировать, что конфликт автомобилистов, страховщиков и регулятора, который очень долго длился, и это все выплеснулось в суды, закончился. «Сейчас основные претензии, по нашим наблюдениям, это качество ремонта. Люди говорят про непопадание в цветовой тон и про кузовные детали, кого-то попросили доплатить на сервисе за детали получше от другой фирмы, но это происходит в добровольном порядке. И, конечно, ожидания автомобилистов перешли на совсем другой уровень. Как в пирамиде Маслоу, самый базовый уровень удовлетворен, сейчас люди говорят об удобстве урегулирования убытков, использовании современных технологий, минимизации бумажного документооборота, удобства приобретения полиса», — рассказал он.

Представители ОНФ также обратили внимание на изменение отношения граждан к реформе ОСАГО. Если в 2018 г. 20% респондентов считали ее нужной, то в 2019 г. уже 25% признали идею реформы справедливой. Сегодня 23% признают ее неизбежность и считают, что при проведении реформы важно позаботиться о самом потребителе.

«Мы здесь видим изменение настроений и изменение подхода к человеку. Отрадно заметить, что 18% респондентов, которые приобрели полис в этом году, заметили снижение стоимости полиса. Это очень важный показатель. Общероссийский народный фронт будет очень внимательно следить за стоимостью полиса ОСАГО, поскольку реформа автострахования проходит в несколько этапов. Рынок проблемный переходит к рынку сервисному. Скорость и качество этого сервиса очень важны. И мы будем за этим следить», – заключила Лазарева.

Мониторинг Народного фронта проходил в 83 регионах России, в нем приняли участие более 3,5 тыс. владельцев транспортных средств.