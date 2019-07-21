ОНФ в Коми добился нормализации ситуации с льготными лекарствами в поселке Благоево Удорского района

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Здравоохранение» в Республике Коми добились нормализации льготного обеспечения граждан лекарством от эпилепсии карбамазепин и тест-полосками к глюкометрам для больных диабетом в поселке городского типа Благоево Удорского района. За помощью в ОНФ обратились местные жители. После того как общественники подняли этот вопрос, министерство здравоохранения региона оперативно приняло меры по исправлению ситуации.

Жители ранее сообщили активистам Народного фронта, что льготные рецепты им выписывают, а лекарств нет, при этом карбамазепин входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Заместитель министра здравоохранения Республики Коми Денис Фролов проинформировал ОНФ о принятых мерах: в частности, о закупке лекарственного препарата карбамазепин и направлении его в ГУП «Государственные аптеки Республики Коми». В ведомстве также сообщили о наличии на данный момент на складе государственной аптечной сети тест-плосок к глюкометрам. В то же время в региональном Минздраве признали, что ранее при закупке очередной партии карбамазепина конкурсные мероприятия не состоялись в связи с отсутствием предложений от поставщиков.

Активисты ОНФ в Коми провели мониторинг и убедились, что ситуация с льготными карбамазепином и тест-полосками в поселке Благоево действительно нормализовалась.

«Произошло это после обращения в Народный фронт. Большое спасибо за помощь», – отметила жительница населенного пункта Надежда Попова. Она пояснила, что ухаживает за двумя инвалидами первой группы, которые принимают препарат карбамазепин три раза в день.

В то же время жители поселка Благоево опасаются дальнейших сбоев с поставками лекарств по льготным рецептам, которые выписывают врачи инвалидам, пенсионерам и другим льготным категориям граждан.

«ОНФ в Коми призвал Минздрав республики взять на особый контроль организационные мероприятия по закупке лекарственных препаратов в соответствии с федеральным законом №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и не допускать сбоев. Мониторинг обеспечения жителей льготными лекарствами будет продолжен», – сообщила модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение», сопредседатель регионального штаба Народного фронта Ольга Федулова.