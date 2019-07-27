НА БАЛАНСИР ЛЕТОМ ПРОБУЕМ ВСЁ Й-А-А-А-З-Ь

И ещё одна короткая рыбалочка на закате трудового дня. На этот раз, несмотря на большую воду и слабый клёв, будем пробовать различные снасти, даже зимние. Ну а что из этого получилось, вы узнаете из этого ролика. На моём канале также можно увидеть множество роликов на рыболовную и охотничью тематику, они все разложены по плейлистам :

Закидушки — продольники : https://www.youtube.com/playlist?list… Летняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Зимняя рыбалка : https://www.youtube.com/playlist?list… Рыбалка на хариуса : https://www.youtube.com/playlist?list…

Рыбалка на налима : https://www.youtube.com/playlist?list… Охота на уток : https://www.youtube.com/playlist?list… ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!!