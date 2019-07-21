«Молодежка ОНФ» в Коми приняла участие в рейде по несанкционированным пляжам в Сыктывкаре

Команда «Молодежки ОНФ» в Республике Коми в рамках всероссийского проекта «Безопасность детства» приняла участие в рейде по несанкционированным местам отдыха жителей у реки Сысола в Сыктывкаре. В ходе мероприятия представители Общероссийского народного фронта вместе с сотрудниками МЧС и МВД предотвратили опасную ситуацию: вывели из воды в запрещенном для купания месте двух маленьких мальчиков, оставленных мамой без присмотра.

Рейд по диким пляжам и запрещенным для купания местам в Сыктывкаре представители «Молодежки ОНФ» провели совместно со специалистами государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Коми, сотрудниками МВД, представителями Всероссийского общества спасания на водах, Советом отцов республики, Союзом женщин и волонтерами. Проверка затронула прибрежные зоны в районе улицы Кутузова в местечке Заречье и вблизи парка культуры и отдыха имени Кирова.

Участники рейда проинформировали жителей об опасности купания в непредназначенных для этого местах. Специалисты государственных органов и общественники провели беседы с детьми и взрослыми, раздали специальные информационные буклеты, в рамках существующего законодательства провели фиксацию нарушений в сфере природопользования и поведения граждан в прибрежной зоне.

«В Республике Коми, наконец, наступила жаркая погода и, конечно же, население направилось к водоемам и местам отдыха. Но, как показал рейд, лишь немногие знают, что купание в реке разрешено только в строго отведенных для этого местах. Большинство отдыхающих располагается в несанкционированных зонах отдыха, люди, игнорируя информационные таблички о запрете купания, заходят в воду в опасных для жизни участках. Тем не менее отрадно, что даже в таких местах отдыхающие следят за своими детьми, не оставляют их у воды без присмотра. Но все же так происходит не всегда», — прокомментировал координатор «Молодежки ОНФ» в Республике Коми Кирилл Обрезков.

Так, участники рейда предотвратили опасную ситуацию. В несанкционированном месте отдыха в районе улицы Пушкина и вблизи парка культуры и отдыха имени Кирова участники команды «Молодежки ОНФ» совместно с сотрудниками МЧС и МВД вывели из реки Сысола двоих братьев 7 и 5 лет.

Дети находились одни без сопровождения родителей и купались возле знака «Купание запрещено»: в этом месте река Сысола делает изгиб, что может создавать водовороты и опасные течения.

Участники рейда выяснили, что ребята самостоятельно оправились к реке. После проведения с ними профилактической беседы представители МВД запросили телефон родителей и вызвали на место маму, в отношении которой был составлен протокол. Теперь женщине грозит административный штраф в размере до 1500 руб.

«Молодежка ОНФ» в Коми в рамках реализации проекта «Безопасность детства» продолжит сотрудничество с государственной инспекцией по маломерным судам МЧС по Коми, МВД и всеми заинтересованными организациями. Рейды по прибрежным зонам будут продолжены», — сообщил Обрезков.