🌲Грибабас и Клюкер вернулись с похода

🚩Донат https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🚩Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

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🚩PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

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✅Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker

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⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

😎 В чате могут дать бан за:

🔴 Ненормативную лексику

🔴 Рекламу

🔴 Оскорбления

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