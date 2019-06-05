Призвание – заботиться о людях.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил работников социальной службы региона с наступающим профессиональным праздником. Торжественный приём, посвящённый Дню социального работника, состоялся сегодня, 4 июня, в Администрации Главы Республики Коми.

Сегодня в отрасли социальной защиты республики трудятся более 4 тысяч человек – настоящих профессионалов, которым по плечу решение самых важных государственных задач. Работники отрасли уже активно включились в реализацию региональных проектов в рамках национального проекта «Демография». В зоне особого внимания – пожилые люди. Это работа в рамках регионального проекта «Старшее поколение» и по развитию клубов «Активного долголетия».

Сергей Гапликов поблагодарил ветеранов и работников отрасли за помощь людям и верность своей профессии, а также за поддержку молодёжи в Год наставничества в Республике Коми.

http://rkomi.ru/news/76453/