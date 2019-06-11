Торжественная церемония завершения Медиафорума региональных СМИ «Местные» в Сыктывкаре

Евгений Хлыбов стал «Почётным журналистом Республики Коми».

Почётное звание главному редактору журнала «Регион» присвоил Глава Республики Коми Сергей Гапликов на торжественной церемонии, которая завершила Медиафорум региональных СМИ «Местные» в Сыктывкаре.

Напомним, решение учредить звание «Почётный журналист Республики Коми» за выдающиеся заслуги в осуществлении профессиональной деятельности было принято по итогам первого республиканского медиафорума «Местные» в 2018 году. Руководитель региона Сергей Гапликов и депутаты Государственного Совета республики инициативу журналистов поддержали.

http://rkomi.ru/news/76629/