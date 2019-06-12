Торжественная церемония вручения паспорта юным жителям Республики Коми

Читайте, завидуйте, я – гражданин Российской Федерации!

Сегодня, в День России, Сергей Гапликов вручил паспорта юным жителям Республики Коми. Торжественная церемония состоялась в Администрации Главы Республики Коми. Паспорта получили 20 учащихся из Сыктывкара, Усть-Куломского, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского и Сысольского районов.

Открывая торжественную церемонию, глава региона пожелал ребятам вырасти достойными гражданами России, чтобы их успехами и достижениями гордились родители, родная школа, республика и страна.

http://rkomi.ru/news/76640/