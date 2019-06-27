🚩 СТРИМ ЗВЁЗДНЫЙ
🚩Голосовой донат► http://www.donationalerts.ru/r/johnklyuker
🚩Голосовой донат пейпал► https://streamlabs.com/john_klyuker
💡ОПЦИИ💡
😍 Сигна 150 руб. (имена пожалуйста, ники по усмотрению(то есть ники без похабщины))
🔊 Песня 100 руб. (песни с матом и похабщиной не включаются!)
💃 Танец 300 руб.
😮 Караоке поёт Каляйка 333 руб, так же можете заказать и от других стримеров.
😘 Каждые 500 рублей на шкале танец от стримеров.
🚩Запасной голосовой донат► если выше не работают https://donatepay.ru/don/61035
Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было отлично и пристойно. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com
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