Сергей Гапликов возглавляет делегацию Республики Коми на ПМЭФ-2019

В эти дни в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» проходит XXIII Петербургский международный экономический форум. Главная тема в этом году: «Формируя повестку устойчивого развития».

Программа Форума состоит из четырех тематических блоков: «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего».

В рамках ПМЭФ-2019 Глава Республики Коми Сергей Гапликов примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступят Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидеры ряда иностранных государств. Также руководитель региона посетит панельные сессии и дискуссии по актуальным темам социально-экономического развития, проведёт рабочие встречи с деловыми партнёрами и подпишет ряд соглашений.

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