Рошаль представил новый проект ОНФ по контролю качества и доступности медпомощи в первичном звене

Жители сел, маленьких городов и поселений должны иметь такую же доступность медицинской помощи, как в мегаполисах, включая профилактические осмотры, диспансеризацию и лечение выявленных болезней. Об этом во время заседания Центрального штаба ОНФ сообщил его сопредседатель, доктор Леонид Рошаль, представляя новый масштабный проект ОНФ, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.

«Важнее первичного звена ничего нет. Именно по поликлиникам, амбулаториям, фельдшерско-акушерским пунктам люди судят обо всей системе здравоохранения. Благодаря нашему проекту люди смогут сами контролировать качество медицинской помощи, а также будут следить за тем, как идет восстановление шаговой доступности в первичном звене», – отметил Леонид Рошаль.

Он подчеркнул: несмотря на то, что российское здравоохранение постоянно развивается, и люди получают квалифицированную медпомощь, в первичном звене сохраняется ряд проблем, требующих особого внимания. Это и доступность медпомощи в малых населенных пунктах и на предприятиях, дефицит кадров, сбои с поставками лекарственных препаратов, нехватка медицинского оборудования.

«Задача нашего проекта ­– организовать народный контроль медицинской помощи в первичном звене, включая малые населенные пункты. В этом нам помогут региональные активисты из числа членов Российского союза сельской молодежи и жителей тех населенных пунктов, в которых уже действуют или только построят медучреждения; интерактивная «Карта доступности медпомощи», на которой мы будем оперативно отмечать, где строятся новые ФАПы, а где реконструируются старые, а также мобильное приложение «ОНФ: Народный контроль» и кнопка на сайте ОНФ «Сигнал на фронт», куда можно написать свою жалобу», — рассказал Леонид Рошаль.

В проекте примут участие тематические площадки ОНФ «Здравоохранение», «Демография», «Цифровая экономика», а также проекты — «Молодежка ОНФ», «Регион заботы», «Село. Территория развития», «Дорожная инспекция ОНФ/ Карта убитых дорог».

По словам Леонида Рошаля, новый проект ОНФ «За доступную и качественную медицину в первичном звене» поможет контролировать, как в малых городах организована борьба с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, отслеживать развитие детского здравоохранения, доступность лекарственного обеспечения, а также увидеть, насколько эффективно взаимодействуют стационар и поликлиника. Кроме того, проект призван помочь повсеместно внедрить стандарт «Бережливая поликлиника».

Леонид Рошаль напомнил, что президент РФ, лидер Народного фронта Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил до конца 2020 г. сделать медпомощь доступной во всех без исключения населенных пунктах России и для всех граждан.

«Указы президента – это огромный шанс улучшить здравоохранение страны, и мы не должны его упускать. Наш проект предполагает не только контроль исполнения уже существующих указов главы государства, но и разработку новых предложений, направленных на совершенствование первичной медико-санитарной помощи в России», – отметил Леонид Рошаль.

Он подчеркнул, что настоящая программа должна стать основой для совершенствования всей системы оказания первичной медпомощи в стране.