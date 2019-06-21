Рошаль: ОНФ подготовил масштабную программу по контролю качества и доступности медпомощи в первичном звене

В настоящее время в здравоохранении остается много проблем, основные из которых – доступность первичного звена и дефицит специалистов. Об этом президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин заявил во время прямой линии, отвечая на обращения граждан. Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль согласился, что, несмотря на то, что тысячи россиян сегодня получают достаточно квалифицированную медицинскую помощь, в здравоохранении сохраняется ряд проблем, требующих особого внимания. И один из самых больных вопросов – первичное звено.

Во время прямой линии с президентом жители сразу нескольких регионов пожаловались на сложность с получением медицинской помощи в небольших населенных пунктах, нехватку врачей, очереди в поликлиниках.

«Когда мы говорим о здравоохранении, мы должны иметь ввиду, что проблем много, но отрасль развивается, – отметил Путин. – Что касается доступности, действительно, в некоторых регионах РФ наблюдается снижение амбулаторных отделений. Причем это происходит и в развитых регионах». Глава государства попросил министра здравоохранения и руководителей регионов обратить на это внимание.

«Российское здравоохранение постоянно развивается, у нас существенно улучшилась материально-техническая база, – пояснил Леонид Рошаль. – Но есть и проблемы – прежде всего, в первичном звене. Здесь можно отметить и нехватку врачей, и недостаточное оснащение медицинских организаций специальным оборудованием. Задача Народного фронта – сделать так, чтобы люди были довольны оказываемой им медицинской помощью. В связи с этим мы подготовили масштабную программу по контролю качества и доступности медицинской помощи в первичном звене, в рамках которой организуем народный контроль всего, что будет сделано в каждом населенном пункте. В этом нам помогут Российский союз сельской молодежи и интерактивная «Карта доступности медпомощи», на которой мы будем оперативно отмечать, где строятся новые ФАПы, а где реконструируются старые. Также мы будем уделять большое внимание совершенствованию работы поликлиник».