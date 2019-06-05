К 100-летию Республики Коми санаторий «Северное сияние» в городе Саки должен стать лучшим среди здравниц Крыма!

Такую задачу перед Правительством региона, в собственности которого находится 100% акций санатория, поставил Глава Республики Коми Сергей Гапликов. Сегодня, 4 июня, он провёл рабочее совещание по вопросам развития санаторно-курортного комплекса республики.

Правительством России в ноябре прошлого года утверждена стратегия развития санаторно-курортного комплекса страны и план её реализации. В соответствии с этой стратегией разработан ряд мероприятий по развитию санаторно-курортного комплекса Республики Коми, в том числе по модернизации имущественной инфраструктуры, реализации программ по повышению квалификации медперсонала, разработки программ санаторно-курортного лечения, направленных на достижение национальных целей и задач приоритетных проектов в части увеличения качества и продолжительности жизни граждан.

По поручению Главы Республики Коми утверждена программа развития санатория «Северное сияние» в крымском городе Саки. Соответствующая работа организована и в детском санатории «Черноморская зорька», который находится в Краснодарском крае.

http://rkomi.ru/news/76461/