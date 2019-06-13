Рабочая встреча с Михаилом Брызгаловым

Всероссийская Ассоциация «Духовое общество» готова оказать поддержку Коми в оснащении музыкальных школ духовыми инструментами.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов и советник Министра культуры Российской Федерации, президент Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» им. В.М. Халилова Михаил Брызгалов обсудили вопросы развития духовой музыки. Рабочая встреча состоялась сегодня, 12 июня, в Сыктывкаре.

http://rkomi.ru/news/76641/