Проект ОНФ «Равные возможности – детям» и Союз кинематографистов России договорились создать сеть детских киноклубов

Активисты проекта ОНФ «Равные возможности — детям» и Союз кинематографистов России обсудили совместный пилотный проект — создание сети детских киноклубов в Московской области. Решение о сотрудничестве было принято на заседании пленума правления Союза кинематографистов. По мнению участников встречи, такое партнерство будет способствовать развитию кинообразования и любительского детско-подросткового кино.

«Мы приняли решение о реализации первого пилотного проекта — создании сети детских киноклубов в Московской области совместно с Союзом кинематографистов России, Минкультуры Московской области, Российским обществом «Знание» и Московским областным госуниверситетом. Результаты работы этого проекта мы распространим и в других регионах», — сообщила координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Решение о создании сети детских киноклубов было принято по итогу обсуждения актуальных проблем детского и подросткового кино, в котором участвовали кинодраматург, режиссер, заслуженный деятель искусств РФ Александр Адабашьян, актер и режиссер, народный артист России Василий Ливанов, кинорежиссер, заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев и другие члены правления.

Любовь Духанина рассказала участникам встречи о проекте ОНФ «Равные возможности — детям», который призван дать каждому ребенку возможность бесплатно посещать кружок или секцию по выбору семьи.

«Каждый ребенок, подросток, одарен. И наша задача — выявить и развить его таланты. Среди наших волонтерских программ есть те, которые знакомят детей с миром кино. Кинематограф часто более понятен ребенку, чем остальные коммуникативные средства, особенно когда речь идет об освоении нравственных понятий», — сказала Духанина.

К примеру, «Студия кинопутешествия по страницам любимых книг», которую волонтеры проекта ОНФ открыли на базе библиотеки в г. Майкопе, помогает ребятам с помощью кино лучше познакомиться с книгами, детскими периодическими и электронными изданиями, обсудить, какие визуальные и драматургические средства позволяют передать содержание литературного первоисточника.

На базе Уфимской детской филармонии в Республике Башкортостан открыли кружок «Кино и телевидение» для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во время мастер-классов ребята учатся работать с камерой, правильно записывать звук, настраивать баланс света, разбирают сценарии, а также играют в настольные игры на тему кино. Игры помогают юным кинематографистам понять устройство отрасли. И они уже делают первые профессиональные шаги: снимают короткие ролики, учатся монтажу, а свой первый короткометражный фильм показали на детском фестивале «Оперение».

Похожие программы проводят «Детская киностудия» в Костромской области, «Молодежная киношкола» в Подмосковье, «Молодежная ТВ-студия» в Республике Саха (Якутия), кружок «История кино» в Саратовской области, «Киноклуб» в Тверской области.

«Кружки, которые организовали волонтеры, бесплатны для всех детей. Записаться в них можно, обратившись в региональные отделения Общероссийского народного фронта. Дети и подростки с удовольствием осваивают основы киноязыка. И даже если они не выберут эту профессию, им пригодится умение выделять главное, выбирать наиболее выразительные средства языка и визуальной культуры», — уверена Любовь Духанина.

Участники встречи согласились с тем, что сегодня остро не хватает хороших детских отечественных фильмов. Кинематографисты отметили, что важно создавать детские киноклубы, где ребята могли бы узнавать о лучших отечественных детских фильмах, в том числе на встречах с их создателями и актерами.

Итогом обсуждения стало решение о сотрудничестве – пленум Союза кинематографистов постановил поддержать проект ОНФ «Равные возможности — детям».

Интерес к проекту сети детских киноклубов уже выразили кинорежиссер и продюсер Галина Евтушенко, создательница студии «Огонь» и двух юмористических детских и подростковых каналов на YouTube Ольга Ланд, а также представители молодежных и студенческих киностудий.