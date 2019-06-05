После вмешательства ОНФ в Коми прокуратура обратилась в суд по вопросу ликвидации свалки с токсичными отходами у поселка Язель

После вмешательства экспертов тематической площадки Общероссийского народного фронта «Экология» и участников проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Коми прокуратура Сыктывдинского района взяла на контроль вопрос ликвидации свалки с токсичными отходами у поселка Язель и направила исковое заявление в районный суд. Об этом общественникам сообщили в надзорном органе.

Недалеко от опасного объекта находится скважина, которая снабжает водой жителей поселка. Если нарушения не ликвидировать, вода может стать источником заражения. В 2016 г. суд обязал арендатора земли ликвидировать свалку. Проведенный в мае 2019 г. рейд общественных экологических инспекторов и сотрудников Росприроднадзора, комитета по охране окружающей среды Минприроды Коми и прокуратуры показал, что ликвидация опасного объекта и рекультивация земли выполнены фиктивно: отходы на площади 7 га в районе Язеля не вывезены, а скрыты опилками и слоем песка. По мнению экспертов Народного фронта, на месте отходов лесопиления в дальнейшем возможно появление ядовитого болота, которое будет загрязнять не только близлежащую территорию, но и леса, и водные объекты на большой площади.

После поднятой общественниками проблемы в прокуратуре Сыктывдинского района сообщили, что по результатам проведенной проверки 27 мая 2019 г. в Сыктывдинский районный суд направлено административное исковое заявление о признании незаконным постановления об окончании исполнительного производства по устранению нарушений природоохранного законодательства путем ликвидации несанкционированной свалки отходов лесопиления вблизи поселка Язель.

«Оперативная реакция прокуратуры на обращение ОНФ в Коми – позитивный шаг в решении многолетней проблемы свалки в Язеле. Общественники продолжают следить за ситуацией и активизируют работу по защите природной среды и среды обитания человека от загрязнений», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.