ПОДГОТОВКА WINDOWS ОЗВУЧКА ГРИБАБАСА И КЛЮКЕРА
ПОДГОТОВКА WINDOWS ОЗВУЧКА ГРИБАБАСА И КЛЮКЕРА
Подписаться на канал походов https://www.youtube.com/channel/UC_RqxKe5RoQSK9X_kb6pYdQ?sub_confirmation=1
Канал ГРИБАБАС https://www.youtube.com/channel/UCMv_D0H47wG5Z87Pzgm2I_g?sub_confirmation=1
Канал Джон Клюкер https://www.youtube.com/user/serstellhef?sub_confirmation=1
🏠Фан-чат «ГРИБОАЛЬЯНС» в телеграме http://t.me/gribbi
🔸Вступить в ГРИБЛАНДИЮ /ОФИЦИАЛЬНАЯ ГРУППА ВК/ https://vk.com/johnklyuker
🔸РАЗЛИЧНАЯ ИНФА О НАС http://zzweb.ru/960408
🔸Поддержать канал https://money.yandex.ru/to/410012028901662
#грибабас #windows #озвучка #клюкер #треш #прикол #юмор