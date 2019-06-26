ОНФ запускает всероссийский мониторинг качества благоустройства городской среды

Активисты Народного фронта в регионах проверят – как местные власти благоустраивают общественные пространства – дворы, парки, скверы и т.д. по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и учли ли при этом мнение граждан. На специальном вебинаре эксперты ОНФ рассказали коллегам, вошедших в муниципальные общественные комиссии (МОК) по благоустройству, как проводить эту важную работу.

Сегодня в муниципальные общественные комиссии по благоустройству входят более 1,5 тыс. координаторов и экспертов ОНФ из Центра мониторинга благоустройства городской среды (ЦМБГС). Они отправятся в рейды по дворам многоквартирных домов и другим общественным территориям, которые приводили в порядок по программам благоустройства 2018 и 2019 гг. Активисты оценят качество выполненных работ, проконтролируют соблюдение их сроков, узнают мнение жителей о новой или отремонтированной инфраструктуре.

Также ревизоры проанализируют, привлекали ли к этой работе местных жителей, в том числе молодежь, – насколько люди были о ней информированы, каким образом проводилось голосование по выбору объектов для благоустройства, а также вошли ли представители общественности в муниципальные комиссии. Активисты Народного фронта проконтролируют и работу созданных в регионах Центров компетенций по формированию современной городской среды.

«Такие рейды и мониторинги мы проводим не первый год. И каждый раз видим, что качество благоустройства оставляет желать лучшего. Результаты общественного контроля очень важны. Так, в 2017 году мы выявили, что многие муниципалитеты в контрактах на благоустройство не указывали гарантийные сроки. Минстрой России услышал нас, и теперь все муниципалитеты устанавливают такие сроки не менее чем на три года. Итоги нынешнего мониторинга мы сведем в реестр проблемных объектов и направим его в министерство для устранения замечаний», ­– сообщила координатор ЦМБГС, координатор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.

Эксперты напомнили участникам вебинара о правилах проведения еще одного всероссийского мониторинга, который ОНФ уже запустил в регионах. Он касается выполнения проектов-победителей конкурса на благоустройство малых городов и исторических поселений, который проводил Минстрой в 2018 г. Всего тогда победило 80 проектов из 43 регионов.

Активисты ОНФ проверяют, проведена ли госэкспертиза проектно-сметной документации, совпадает ли она с концепт-проектом, который муниципалитет подавал в Минстрой. Особое внимание они обращают на форму собственности участка, где запланированы работы за государственный счет. Уже удалось выявить случай, когда муниципалитет собирался благоустраивать частную территорию.

«Лучшие идеи по созданию привлекательных городских пространств — площадей, набережных, пешеходных зон, скверов должны сделать комфортной среду для местных жителей, привлечь туристов. И на реализацию этих проектов выделены серьезные федеральные средства — 5 млрд рублей. Поэтому ОНФ будет держать на контроле их выполнение во всех 80 муниципалитетах», – сообщил координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Павел Жбанов.

Он также подчеркнул, что во время мониторинга нужно обращать внимание на вовлечение в проекты представителей бизнес-сообщества. Например, во время недавней выездной проверки проекта благоустройства Народной площади в г. Переславле-Залесском (Ярославская область) активисты ОНФ выяснили, что запланированного софинансирования в 40 млн руб. со стороны бизнеса на деле не будет. И это, безусловно, заметно скажется на результате.

По итогам мониторингов эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды проведут рабочее совещание и результаты направят в Минстрой России.