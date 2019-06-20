ОНФ учредил конкурсную номинацию для детей, занимающихся образовательным волонтерством

Общероссийский народный фронт стал генеральным партнером детского конкурса «Классно быть хорошим!». Проект ОНФ «Равные возможности – детям» учредил специальную номинацию «Подари возможность». Она создана для ребят, которые сами организуют кружки, мастер-классы, клубы по интересам.

«Конкурс детских добрых дел, который проводит «Классный журнал», уже шестой год подряд пользуется популярностью у детей самых разных возрастов. Среди его участников – и пятилетние, семилетние малыши, и подростки, и старшеклассники. Всех их отличает стремление сделать мир лучше, вложить в него частичку себя. Победителем конкурса по сути является каждый участник, потому что, делая добрые дела, проиграть невозможно. А мы хотим оказать поддержку тем ребятам, которые создают для других детей новые возможности», – отметила координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

По словам главного редактора детского издания «Классный журнал» Алексея Ходорыча, задача конкурса – побудить детей совершать добрые поступки, а глобальная цель – сделать мир и людей добрее.

«Каждый год, читая тысячи работ, которые приходят на конкурс, мы верим, что помогаем приблизить эту цель», – сказал он.

Специальная номинация Общероссийского народного фронта «Подари возможность» предназначена для детей, которые сами организуют кружки, мастер-классы, клубы по интересам, занятия с ребятами с ограниченными возможностями здоровья и другие образовательные мероприятия.

Три победителя в номинации ОНФ получат подарочные сертификаты, которые смогут использовать на покупку книг, игрушек, канцелярских и спортивных товаров или техники. Кроме того, лауреатов пригласят поучаствовать в акции «Дети – детям» и записать свое видеообращение к другим ребятам. В ней уже задействованы школьники, которые занимаются образовательным волонтерством. Например, Кирилл Токарев устраивает экологические акции для сверстников, а Полина Богомолова учит маленьких детей играть на музыкальных инструментах.

«Всем ребятам, которые проявят интерес к образовательному волонтерству, мы предложим продолжить работу и за рамками конкурса», – сказала Духанина.

Конкурс «Классно быть хорошим!» проводят для детей от 5 до 17 лет. Для участия в нем надо написать рассказ или подготовить видеоработу о своих добрых поступках. Конкурс стартует 17 июня и продлится до 13 ноября включительно. Все участники конкурса получат дипломы, а победители и лауреаты – призы.

Готовые работы нужно прислать через форму на сайте конкурса или по адресу: 123056, Москва, а/я 82, «Классный журнал», с пометкой «Классно быть хорошим – 2019». Итоги конкурса опубликуют в номере №23 «Классного журнала», который выйдет 6 декабря.