ОНФ: Станислав Говорухин сделал очень много не только для Движения, но и для всей страны

Ровно год назад ушел из жизни знаменитый режиссер, один из основателей Народного фронта Станислав Говорухин. Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин в ноябре 2018 г. подписал указ об увековечении памяти Станислава Сергеевича. Его имя получила набережная, которая расположена вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира в Москве. Кроме того, на здании ВГИКа появится памятная доска, посвященная режиссеру.

Его соратник и товарищ, сопредседатель Центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль рассказал о том, что Станислав Говорухин сделал очень много не только для Движения, но и для всей страны.

«Год пролетел, как одна минута. Кажется, что совсем недавно мы хоронили этого великого человека. Он очень много сделал не только для ОНФ, но и для всей страны. Это знаковая фигура. Говорухин обладал необыкновенными человеческими качествами и талантом. Он очень много сделал для всех нас и рано ушел. Это трагедия. О хороших людях нельзя забывать. И память о нем будет жить столько, сколько мы живем. Так судьба распорядилась, что я сегодня сижу в кабинете, в котором работал Станислав Сергеевич, а на стене его портрет, к радости, без трубки. И я периодически поднимаю глаза, смотрю на него, и думаю, правильно ли делаю. Спасибо ему за все», – подчеркнул Рошаль.

Говорухин родился 29 марта 1936 г. в городе Березники Пермского края. В 1959 г. с друзьями открыл в Казани одну из первых в стране телестудий. А в 1961 г. поступил на режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК). После окончания начал работать на Одесской киностудии, позже – режиссером в киноконцерне «Мосфильм». Снял более 13 художественных фильмов, среди которых «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя». В 1985 г. активно включился в политическую деятельность. Выступал как публицист, публиковался в «Литературной газете», газете «Советская культура». В 1993, 2005, 2007, 2011 и в 2016 гг. избирался в Госдуму. Был председателем комитета Государственной думы по культуре. В декабре 2011 г. возглавил предвыборный штаб Владимира Путина. В 2013 г. стал сопредседателем Центрального штаба ОНФ. Скончался 14 июня в Москве на 83-м году жизни, похоронен на Новодевичьем кладбище.