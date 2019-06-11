ОНФ создал комикс-инструкцию про именной сертификат на детские кружки

Эксперты проекта ОНФ «Равные возможности – детям» создали комикс-инструкцию для именного сертификата дополнительного образования. Сначала они провели опрос и увидели, что родители мало что знают о самом сертификате, о возможности получать помощь государства на оплату детских секций. Между тем главная цель проекта – увеличение числа детей, занимающихся дополнительным образованием.

«У родителей возникает много вопросов об использовании сертификатов, и, реагируя на них, ОНФ сделал комикс, в котором рассказывается, как правильно воспользоваться системой персонального финансирования. В комиксе показана история девочки Маши, увлекающейся танцами. По ходу сюжета объясняется механизм использования персонального сертификата, куда можно обратиться, что посмотреть и какое решение принять. Мы будем распространять этот комикс в тех регионах, где будет работать мобильное приложение. За два-три месяца мы увидим реакцию, какие еще вопросы возникнут, и мы подготовим дополнительные инструкции в таком популярном виде», – сообщила член Центрального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «Равные возможности – детям», заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Комикс будет распространяться в 19 регионах, где экспериментально внедряется система персонифицированного финансирования дополнительного образования. Инструкция будет выдаваться родителям вместе с сертификатом. Также руководство для родителей будет размещено на сайте Общероссийского народного фронта, официальных страницах в социальных сетях Фонда «Национальные ресурсы образования», наиболее популярных среди родительской общественности социальных сетях в пилотных регионах, а также на сайте проекта «Равные возможности — детям» – возможности.дети.

На последней странице комикса размещены контакты команды проекта «Равные возможности – детям», а также QR-код, пройдя по которому, родители смогут оставить свои комментарии и предложения. Обращения родителей будут внимательно проанализированы и проработаны операторами системы ПФДО в регионах под контролем активистов Народного фронта.

Посмотреть комикс-инструкцию для именного сертификата дополнительного образования можно здесь.