ОНФ проводит федеральную проверку реализации проектов конкурса Минстроя «Малые города и исторические поселения»

Победители конкурса 2018 г. «Малые города и исторические поселения» в 43 регионах России сейчас осваивают 5 млрд руб., полученных из федерального бюджета на реализацию проектов благоустройства общественных территорий. В пятницу сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Елена Цунаева и федеральный координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды Павел Жбанов посетили Рязанскую область, в которой два города-победителя. Если ходу реализации проекта общественного пространства «Купеческая слобода» в историческом поселении Касимово общественники поставили твердую «четверку», то по спортивно-рекреационному кластеру «Парк-стрит» в Сасово пока четких ответов не прозвучало.

«Нами проверено уже четыре региона, – поделился промежуточными результатами Павел Жбанов. – Владимирская область, Нижегородская, Чеченская Республика и Рязанская область. Можем констатировать, что сложно небольшим муниципалитетам работать с проектами по благоустройству в федеральном формате. Впервые малые города получили серьезные целевые федеральные средства, минуя региональные центры, которые обыкновенно основное внимание по благоустройству уделяли столицам регионов. И сразу же оказалось, что малым городам затруднительно организовать разработку проектно-сметной документации, ее прохождение экспертизы, и – самое главное – найти профильных подрядчиков по благоустройству, тем более реставрационным работам».

Тем не менее в Касимове в понедельник уже начнутся строительно-монтажные работы. Проект придется осуществлять в сжатые сроки. Всего касимовская «Купеческая слобода» включает семь лотов, по пяти – контракты заключены, графики работ утверждены. Пока нет подрядчика на небольшой объем реставрационных работ – туда требуется организация с лицензией Минкульта.

«По Касимову подключение социально-ориентированного бизнеса к проекту, что предусмотрено условиями конкурса Минстроя, идет в полном объеме. Задействованы молодые архитекторы, которые участвовали и в создании концепта и сейчас, на этапе реализации проекта, вовлечены на волонтерских принципах. Они – активисты ОНФ, и нам очень приятно, что региональному отделению удалось сформировать вокруг себя такой центр архитектурных компетенций. Проект реализуется ровными темпами, с обычными, как это бывает, непродолжительными элементами турбулентности», – отметила Елена Цунаева.

Из всех проверенных Еленой Цунаевой и Павлом Жбановым территорий в настоящий момент самая высокая степень реализации – в Нижегородской области, где четыре победителя конкурса. Строительно-монтажные работы там ведутся на всех объектах. При этом федеральной инспекцией выделена системная проблема, о которой общественники уже доложили в Минстрой. Концепт-проекты, хоть и содержат стоимостные параметры, однако проработаны неглубоко. В частности, создатели концептов не учитывают, например, модернизацию инженерных сетей, что в случае реализации в полном объеме привело бы к 100-кратному увеличению сметы. В результате на этапе разработки проектно-сметной документации приходится вносить изменения в первоначальный концепт, жертвовать количеством малых архитектурных форм.

На следующей неделе Центральный штаб ОНФ передает работу по проверке реализации проектов конкурса «Малые города и исторические поселения» в региональные отделения ОНФ. До середины июля Народный фронт планирует собрать срез по всем 80 победителям конкурса 2018 г. В Рязанской области представители города Сасово не приехали на совещание, за них отчитывалось правительство области, но точных данных у региональных чиновников не было. Соответственно, ответы федеральная инспекция не получила. В понедельник региональный исполком ОНФ в Рязанской области должен уточнить ситуацию по Сасово.