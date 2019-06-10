ОНФ проверит, как реализуются проекты-победители конкурса на благоустройство малых городов и исторических поселений

Эксперты Народного фронта проверят, как идет реализация лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Эти проекты победили в конкурсе, который проводил Минстрой России в 2018 г. К настоящему моменту в муниципалитетах уже должны быть завершены работы по проектированию и государственной экспертизе проектной документации. Об этом заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева во время рабочей поездки в Суздаль. Этот город также вошел в число победителей прошлогоднего конкурса.

Она вместе с координатором Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Павлом Жбановым и директором проектной дирекции Минстроя РФ Павлом Даниловым побывала в Суздале на общественной территории «Зарядье», проект обустройства которой стал одним из лучших в номинации «Исторические поселения». Его авторы хотят привести в порядок большой участок возле здания торговых рядов, построенного в начале XIX в. Здесь предполагается создать сеть пешеходных маршрутов, мосты, построить причал с лодочной станцией, благоустроить сквер, организовать городской культурный центр и творческие мастерские. Также во Владимирской области победителем конкурса стал проект из Гороховца. По обоим объектам есть отставание в сроках подготовки проектной документации. О причинах задержки и перспективах реализации проекта «Зарядья» активисты ОНФ говорили на круглом столе с представителями Минстроя, муниципалитета и общественниками.

«Президент РФ поручил ОНФ контролировать вовлеченность местного населения в проекты по формированию комфортной городской среды. Народному фронту важно, чтобы решения, принятые людьми в рамках всероссийского конкурса, были воплощены в жизнь. В ходе первого же проверяемого объекта во Владимирской области мы столкнулись с отставанием по срокам, пока оно не критичное, и мы надеемся, что срыва удастся избежать. Суздаль – историческая гордость России, наша общая задача – сделать, чтобы здесь все получилось», – отметила Цунаева.

Всероссийский конкурс, итоги которого Минстрой России подвел в 2018 г., призван поддержать лучшие идеи по созданию привлекательных городских пространств – площадей, набережных, пешеходных зон, парков. ОНФ проведет мониторинг реализации всех 80 проектов в 43 регионах, победивших в конкурсе.

«В ходе мониторинга активисты ОНФ проконтролируют, соблюдается ли график работ, соответствуют ли проекты концептам, представленным на конкурс, а также имеет ли место финансовое участие бизнеса, обозначенное в заявках. Для ОНФ принципиально важно минимизировать любые риски, связанные с задержкой или невыполнением ожиданий жителей. На примере Суздаля и Гороховца видим, что для своевременных решений по реализации проектов важна концентрация усилий профессиональных ресурсов региона и муниципалитетов», – сказал Жбанов.

Общественники проконтролируют и то, как муниципалитеты расходуют федеральные средства. Призовой фонд конкурса составил 5 млрд руб. Отличившимся в номинации «Исторические поселения» выделяют до 50 млн руб. Сумма для малых городов зависит от числа проживающих в них граждан.